Узбекистан и Китай намерены сотрудничать в сфере атомной энергетики

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Министр энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев и директор агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев обсудили в Пекине сотрудничество в сфере атомной энергетики с руководителем Государственного энергетического управления Ван Хунчжи и председателем Агентства по атомной энергии Китая Шань Чжундэ, сообщила пресс-служба Минэнерго республики во вторник.

"В ходе встреч обсуждены вопросы дальнейшего развития стратегического сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере, в частности новые перспективы взаимодействия в области атомной энергетики", - говорится в сообщении.

Особое внимание уделено возможностям использования передового опыта, современных технологий и научно-технического потенциала Китая в этой сфере.

Также стороны обсудили вопросы безопасной и эффективной эксплуатации атомных электростанций, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, подготовки квалифицированных специалистов и обмена опытом.

Как отмечается, стороны выразили заинтересованность в развитии долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.

В августе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в республике ведется "большая подготовка" по проекту второй атомной электростанции, при этом страна-партнер официально не называлась.

В сентябре президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Мирзиёев рассказал ему о двух атомных проектах в Узбекистане: одну станцию республика строит с Россией, вторую - планируется возвести с участием китайских партнеров.

В Узбекистане впервые в мировой практике на одной площадке начата реализация проекта по размещению двух энергоблоков большой мощности ВВЭР-1000 и двух энергоблоков малой мощности РИТМ-200Н общей установленной мощностью около 2,1 тыс. МВт. Ожидается, что комбинированная конфигурация позволит вырабатывать до 15 млрд кВт.ч электроэнергии в год. Генеральным подрядчиком проекта выступает АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома").