Более половины поездов не вышли на маршруты в Португалии из-за забастовки машинистов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Более половины железнодорожных рейсов отменены во вторник из-за забастовки машинистов в Португалии, сообщает португальский телерадиоканал RTP.

"Оператор железных дорог Португалии предупредил о значительных сбоях в расписаниях пригородных, региональных и междугородних поездов, а также на городских электричках в Лиссабоне, Порту и Коимбре", - отмечает телерадиоканал.

"Из 246 запланированных поездов на маршруты вышли только 106. Таким образом, общее количество отмененных поездов составило 140, что составляет 57%", - информирует RTP.

Забастовка, объявленная Национальным профсоюзом машинистов, началась накануне и продлится до пятницы. Максимальное количество отмен рейсов запланировано на среду. Организаторы требуют повышения зарплат и надбавок, улучшения условий труда и безопасности на железных дорогах.