В Белоруссии проводят учение по пресечению массовых беспорядков

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Командно-штабное учение по реагированию на массовые беспорядки проводят в Белоруссии, сообщили в МВД республики во вторник.

"Тема КШУ - управление силами государственной системы реагирования при пресечении массовых беспорядков в условиях резкого обострения оперативной обстановки и введения чрезвычайного положения", - проинформировали в пресс-службе МВД.

В ходе учения планируется проверить уровень готовности руководящего состава к работе в особых ситуациях. Тренировка также нацелена на отработку алгоритмов принятия решений и слаженности всех задействованных ведомств при выполнении поставленных задач.

"К учениям привлечены сотрудники и военнослужащие внутренних войск МВД, представители других силовых структур, органов власти. Они продлятся до 27 ноября и объединят теоретический и практический этапы", - говорится в сообщении.