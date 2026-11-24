В Индийском океане произошло мощное землетрясение

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 14:07 по Москве землетрясения находился в 807 восточнее столицы Республики Маврикий - города Порт-Луи. По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,4. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.