Киргизия узаконила цифровые доказательства и арест виртуальных активов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон №160, который вводит уголовную ответственность за манипулирование рынком ценных бумаг, закрепляет правила работы с цифровыми доказательствами и разрешает арестовывать виртуальные активы в рамках уголовных дел, сообщила пресс-служба главы государства.

В соответствии с законом, который был принят парламентом страны 28 октября этого года, основная часть поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК, УПК) вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования.

По данным издания economist.kg, в рамках закона УК дополнен новой статьей "Манипулирование рынком ценных бумаг", которая предусматривает ответственность за распространение заведомо ложной информации, влияющей на спрос, предложение, цену или объем торгов, а также за сделки, создающие ложное представление о стоимости ценных бумаг или торговой активности.

За манипулирование рынком предусмотрен штраф от 200 до 500 расчетных показателей (20-50 тыс. сомов) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества. В случае, если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору или организованная группа, виновные использовали служебное положение, причинили особо крупный ущерб или получили доход в особо крупном размере, наказание составит штраф от 500 до 1 тыс. расчетных показателей (50-100 тысяч сомов) либо лишение свободы на срок до пяти лет. Также предусматривается лишение права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискация имущества.

Новый закон включает виртуальные активы в понятие имущества, которое используют в уголовном законодательстве. Таким образом, следственные органы смогут арестовывать такие активы, а суд - принимать решение об их конфискации. В соответствии с изменениями в УПК, арест виртуальных активов возможен, если есть достаточные основания полагать, что активы получены в результате преступления или представляют собой доход от него. В этом случае их переведут на специальные кошельки либо изымут с использованием технических средств и программного обеспечения.

Отдельно предусмотрена возможность конвертации виртуальных активов в национальную валюту, чтобы предотвратить резкие колебания их стоимости. Полученные сомы зачислят на специальный счет государственного органа и будут хранить до вступления в силу окончательного судебного решения. Порядок такой конвертации должен установить кабмин.

Кроме того, цифровые данные станут самостоятельным видом доказательств. К ним относятся данные о пользователях, сведения о передаче информации - ее источнике, адресате, маршруте, времени и объеме, а также содержание сообщений, изображения, аудио- и видеозаписи. В связи с этим следователи, прокуроры и суды смогут направлять физическим и юридическим лицам обязательные предписания о сохранении конкретных цифровых данных. Получатель должен будет немедленно обеспечить их сохранность и не допускать удаления, изменения, блокирования или передачи.

Отдельные правила установлены для осмотра телефонов, переписки и других данных, затрагивающих частную жизнь или защищенных аутентификацией пользователя. Такой осмотр будут проводить с согласия владельца и в его присутствии. Если он возражает, потребуется решение суда. В отдельных случаях, когда существует реальная угроза уничтожения или блокирования данных либо вмешательства третьих лиц, осмотр смогут провести без предварительного решения суда. Однако следователь должен уведомить прокурора и следственного судью в течение 24 часов. Для данных, составляющих адвокатскую тайну, такой порядок не применяется.

При обыске или выемке граждане и организации будут обязаны предоставить следователям доступ к цифровым системам, устройствам, носителям и данным, имеющим отношение к уголовному делу.

Законом также предусмотрено, что цифровые доказательства можно будет получать из-за рубежа, в том числе в рамках механизма экстренного взаимодействия, если существует угроза немедленной утраты или уничтожения данных и ожидание официального запроса может помешать расследованию. При этом получение и передача за рубеж информации, затрагивающей тайну переписки, телефонных переговоров и частной жизни, допускаются только по решению следственного судьи и с соблюдением требований о защите персональных данных.

В числе нововведений также изменение ответственности за киберпреступления, в том числе за неправомерный доступ к цифровым системам, ресурсам и сетям, а также за уничтожение, повреждение, блокирование, изменение или копирование цифровых данных.

Теперь законодательно также закреплена ответственность за спам-атаки: массовую рассылку электронных сообщений без согласия адресатов, если она привела к нарушению или прекращению работы программ, цифровых систем, оборудования или пользовательских устройств.

Кроме того, незаконное проникновение в цифровые системы и сети включено в число способов получения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. В статье о вымогательстве квалифицирующим признаком становится использование телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, и цифровых систем.

Официальный курс на 24 ноября - 87,45 сома за доллар.