В Абхазии временно запретили моментальные лотереи

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Абхазии Владимир Делба подписал постановление правительства о временном прекращении с 1 декабря 2026 года проведения в республике моментальных лотерей, ограничение будет действовать до принятия профильного закона о лотереях, сообщает пресс-служба кабмина республики.

Предложение о приостановке моментальных лотерей направил в правительство 5 ноября генпрокурор Абхазии Адгур Агрба, мотивируя его необходимость многочисленными жалобами населения.

"Игровые автоматы, установленные в различных населенных пунктах, работают круглосуточно. Из-за отсутствия должного контроля к ним имеют свободный доступ, в том числе несовершеннолетние граждане. Эксплуатация этих устройств регулярно провоцирует конфликтные ситуации и нарушения общественного порядка, вызывая резкое недовольство и жалобы со стороны жителей близлежащих домов", - говорилось в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве предупредили, что "круглосуточная доступность терминалов моментальных лотерей приводит к формированию игровой зависимости, влечет за собой тяжелые материальные затруднения и напрямую угрожает благополучию семей". Особую тревогу у правоохранительных органов вызывает "вовлечение в азартные игры подростков".

"Предлагаемый запрет на проведение моментальных лотерей нацелен на защиту прав и законных интересов граждан, предотвращение правонарушений и создание жестких правовых механизмов для последующего государственного контроля в этой сфере", - отмечалось в обращении генпрокурора.