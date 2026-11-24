Рябков обсудил с послом Турции Украину и итоги переговоров в Абу-Даби

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем ситуацию вокруг Украины, сообщили во вторник на Смоленской площади.

"Состоялся обмен мнениями по ряду тем региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг Украины и перспективы её урегулирования. Был обсуждён ход предпринимаемых дипломатических усилий на данном направлении, включая итоги трёхсторонних переговоров в Абу-Даби", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.