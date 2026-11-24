Туркменистан намерен обеспечить охват всех населенных пунктов связью 4G и 5G

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Туркменистан ставит задачу обеспечить жителей всех населённых пунктов, включая самые отдалённые, связью стандартов 4G и 5G, заявил министр связи Хаджымырат Худайгулыев на открытии выставки и конференции "Туркментел-2026", которая проходит в Ашхабаде 24-26 ноября. Об этом сообщает Turkmenportal.

По словам министра, полный охват современными услугами связи станет ключевым шагом к преодолению цифрового разрыва между столицей и регионами. Для достижения этой цели в стране проводятся международные тендеры на техническое переоснащение и расширение транспортной, интернет- и мобильной сетей.

Внутренняя модернизация идёт параллельно с развитием внешних телекоммуникационных магистралей. В настоящее время Туркменистан соединен с соседними государствами восемью волоконно-оптическими линиями связи на базе высокоскоростного оборудования DWDM. Помимо этого, прорабатываются новые проекты по расширению трансграничных коммуникаций, отметил министр.

Первым в стране сеть пятого поколения 5G получил "умный город" Аркадаг (построен в предгорьях Копетдага в 30 км от Ашхабада).

В настоящее время в стране сети 3G и 4G доступны в Ашхабаде, крупных городах и региональных центрах, в сельских районах покрытие постепенно расширяется. Сеть 5G пока обеспечивает точечное покрытие отдельных территорий. На рынке сотовой связи фактически работает только госкомпания Altyn Asyr.