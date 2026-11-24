Узбекистан и Иордания подписали 19 документов и установили стратегическое партнерство

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн в ходе переговоров в Аммане наметили перспективы вывода сотрудничества между двумя странами на качественно новый уровень, сообщила пресс-служба узбекского лидера во вторник.

"На встрече с участием членов официальных делегаций обсуждены вопросы дальнейшего развития дружественных многоплановых отношений, а также вывода сотрудничества между двумя странами на качественно новый уровень", - говорится в сообщении.

Главы государств приняли решение вывести традиционно дружественные отношения между Узбекистаном и Иорданией, основанные на взаимном доверии, на уровень стратегического партнерства. Достигнута договоренность о принятии всеобъемлющей "дорожной карты" для обеспечения полной реализации договоренностей на высшем уровне.

По итогам переговоров принято совместное заявление об укреплении двусторонних отношений и сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией, а также подписано соглашение об установлении отношений стратегического партнерства.

В ходе переговоров в качестве приоритетных направлений практического сотрудничества обозначены торговля, инвестиции, транспорт и логистика, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, текстильная отрасль, здравоохранение и фармацевтика.

Отдельно затронуты вопросы подписания соглашения о преференциальной торговле и доведения объема взаимного товарооборота до $500 млн.

Для дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей подчеркнута целесообразность проведения недель культуры и искусства, обмена опытом в религиозно-просветительской сфере, расширения туристических обменов, а также установления побратимских связей между древними городами двух стран.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Отмечена важность продолжения взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения, формата "Акабский процесс" и других авторитетных международных структур.

По итогам переговоров подписаны соглашения и меморандумы о взаимопонимании в сферах преференциальной торговли, взаимной правовой помощи по уголовным делам, культуры и креативных индустрий, национальных библиотек, документов и архивов, охраны окружающей среды, энергетики и управления водными ресурсами.

Также достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в сферах экономической дипломатии, горнодобывающей промышленности и геологии, жилищного строительства и градостроительства, цифровизации и информационных технологий, контроля за продуктами питания и лекарственными средствами, медицинских услуг и животноводства.

В целях развития взаимодействия между регионами двух стран состоялся обмен соглашениями о сотрудничестве между Ташкентом и Амманом, а также между Самаркандом и туристическим регионом Петра.

В рамках государственного визита принято и подписано 19 двусторонних документов.

Главы двух государств обменялись высшими государственными наградами. Президенту Узбекистана вручен высший государственный орден Иордании "Аль-Хусейн ибн Али". В свою очередь, Мирзиёев наградил короля Иордании орденом "Олий даражали дустлик" ("Дружба высшей степени") за весомый вклад в укрепление дружественных отношений и взаимопонимания между двумя странами, последовательное развитие связей в политико-дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Узбекистана 23-24 ноября находится с государственным визитом в Иордании.