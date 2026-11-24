Россияне смогут получать туристические визы в Кувейт по прибытии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Россия вошла в список стран, граждане которых могут получать туристические визы в Кувейт по прибытии или оформлять их в электронном виде, сообщает российское посольство в Кувейте.

Россияне могут оформить однократную туристическую визу по прибытии в международный аэропорт Эль-Кувейта или другие пункты пограничного пропуска. Такие визы выдаются на один, два или три месяца.

Кроме того, туристическую визу можно получить дистанционно на специальном портале МВД Кувейта. В электронном виде оформляются как однократные, так и многократные визы сроком на три, шесть или 12 месяцев. При этом владельцы многократных виз могут непрерывно находиться в стране не более 30 дней.

Для оформления электронной визы необходимо зарегистрироваться на портале, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, заполнить анкету с указанием дохода и планируемого места проживания. Рассмотрение заявки занимает от нескольких минут до суток, после одобрения необходимо оплатить визовый сбор.

Стоимость однократной визы составляет от 10 до 30 кувейтских динаров ($32-96) в зависимости от срока действия, многократной - от 30 до 120 динаров ($96-384). Оплатить визы можно только безналичным способом. При этом карты российских банков из-за санкционных ограничений не принимаются.

Туристические визы также позволяют посещать Кувейт с деловыми или частными целями, в том числе для визитов к родственникам.

Для работы, учебы и постоянного проживания сохраняется прежний порядок оформления виз.

По данным Погранслужбы ФСБ, в 2025 году Кувейт посетили с целью туризма 6,88 тысячи россиян, на 27,2% больше, чем годом ранее.