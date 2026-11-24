В Осло заявили Киеву о необходимости избегать дестабилизации на севере Европы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Норвегии Торе Сандвик после инцидента с российским сухогрузом в Финском заливе заявил, что Осло ведет диалог с Киевом, чтобы донести до него важность сохранения стабильности на севере Европы, сообщают во вторник европейские СМИ.

"Мы ведем диалог с Украиной, в рамках которого мы подчеркиваем необходимость стабильности в зонах, расположенных рядом с нами", - сказал Сандвик.

Накануне в Кремле заявили об обеспокоенности опасной тенденцией по расширению террористической активности на Балтике после атаки на российский сухогруз Sparta 2 в Финском заливе, отмечая, что это ведет к нагнетанию напряженности в регионе.