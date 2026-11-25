Рейсы задерживаются в аэропорту Чикаго из-за ремонта оборудования

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило об отмене запрета на вылет из международного аэропорта О'Хара в Чикаго, однако некоторые рейсы могут задерживаться из-за ремонта оборудования.

"FAA сообщает, что запрет на вылеты в чикагском международном аэропорту О'Хара больше не действует, но временно задерживаются некоторые рейсы, пока технические специалисты работают над ремонтом оборудования для управления воздушным движением", - говорится в сообщении управления в соцсети X.

Уточняется, что эта проблема характерна только для аэропорта О'Хара и не затрагивает все рейсы, а также другие аэропорты или системы FAA.

Ранее сообщалось, что из-за неполадок с оборудованием аэропорт О'Хара был способен принимать только 72 рейса в час вместо обычных 100.

По данным сайта FlightAware, было задержано около 400 рейсов, направляющихся в аэропорт О'Хара или вылетающих из него.

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