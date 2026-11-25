Трамп готов помиловать главу Nvidia, но не видит в этом необходимости

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов помиловать генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, но вряд ли в этом будет необходимость.

"Я думаю, это (помилование - ИФ) всегда возможно, но я не думаю, что в этом будет необходимость", - сказал Трамп в интервью The New York Post.

По мнению главы государства, Хуангу не стоит использовать право пятой поправки, чтобы не свидетельствовать против себя, когда он будет давать показания в Конгрессе США.

"Я не думаю, что ему нужно использовать пятую поправку. Я думаю, это интересная история для людей", - сказал Трамп.

"Я хочу, чтобы он просто сказал правду, (...) я всегда считал его на 100% честным, и вы знаете, что он очень умный человек", - добавил президент США.

Ранее в ноябре Хуанг ушел с постов CEO и президента компании Nvidia, сооснователем которой является, вслед за разоблачением его внебрачных связей, в том числе отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Позднее Хуанг был восстановлен в должности главного исполнительного директора компании, он также вернулся на пост президента чипмейкера и в его совет директоров.

Ранее Трамп сообщил, что перед восстановлением Хуанга в должности главного исполнительного директора Nvidia поговорил с советом директоров компании и дал им гарантии, что это кадровое решение не навредит национальной безопасности.

Ожидается, что Хуанг выступит перед комитетом по иностранным делам Палаты представителей в следующий вторник, а также даст показания в банковском комитете Сената в следующий четверг.