Рынки акций Европы во вторник закрылись в минусе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших экономик Западной Европы снизились по итогам торгов во вторник.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,7% - до 632,74 пункта.

Британский FTSE 100 и французский CAC 40 потеряли по 0,1%, германский DAX - 1,3%, итальянский FTSE MIB - 1,8%, испанский IBEX 35 - 0,9%.

Накануне европейские индексы заметно выросли на новости о возвращении Дженсена Хуанга в качестве главного исполнительного директора, президента и члена совета директоров Nvidia. Эта новость поддержала акции высокотехнологичных компаний по всему миру, возродив надежду на дальнейший рост ИИ-сегмента. Во вторник настроения на рынках изменились, инвесторы сосредоточились на обстоятельствах принятия решения о восстановлении Хуанга.

Инвестиционный стратег Saxo Чару Чанана отметила, что у инвесторов возникают "неудобные вопросы о независимости совета директоров, политическом вмешательстве в корпоративное управление и верховенстве закона".

На этом фоне заметно упала капитализация европейских представителей полупроводникового сектора, в том числе Aixtron - на 16,3%, AT&S Austria Technologie und Systemtechnik - на 12,3%, STMicroelectronics - на 10,2%, Technoprobe - на 10,1%, Soitec - на 10%, Infineon Technologies - на 9,7%, BE Semiconductor - на 8,8%, ASM International - на 8%, ASML Holding - на 5,6%.

На торгах в Лондоне в сильный минус ушли котировки горнодобывающих компаний Antofagasta (на 8,1%), Anglo American (на 5,7%), Fresnillo (на 4,9%), Glencore (на 4,8%) и Rio Tinto (на 3,8%).

Рыночная стоимость британской Kingfisher уменьшилась на 4,8%. Сеть магазинов товаров для дома увеличила выручку и сопоставимые продажи в третьем финансовом квартале, однако оба показателя оказались слабее ожиданий рынка.

Лидером роста в составе Stoxx 600 стала французская Sanofi (+9,8%). Как сообщалось ранее, фармацевтическая компания договорилась о покупке американского разработчика препаратов от респираторных заболеваний Insmed Inc. примерно за $41 млрд.

Цена акций Compass Group повысилась на 4,2%. Крупнейшая кейтеринговая компания анонсировала планы перенести основной листинг из Лондона в Нью-Йорк, а также отчиталась о росте операционной прибыли в прошлом фингоду на 12%, выручки - на 9%.

Бумаги Balfour Beatty подорожали на 1,7% после того, как строительная компания спрогнозировала рост операционной выручки в текущем году на 10%.

Позитивную динамику показали оборонные подрядчики Leonardo (+1,4%), Rheinmetall и Thales (+1,3% у обоих), а также работающие в сфере телекоммуникаций Cellnex Telecom (+3%), Telefonica (+2,6%), Deutsche Telekom (+2,2%), Infrastrutture Wireless Italiane (+1,5%) и Telecom Italia (+1,3%).

Как показали опубликованные во вторник данные института экономических исследований Ifo, индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в октябре повысился до максимальных с мая 2023 года 90,6 пункта с пересмотренных 90,1 пункта месяцем ранее. Улучшение отмечено как в оценке текущих условий для бизнеса (89,4 пункта против 88,8 пункта), так и в ожиданиях на ближайшие полгода (91,9 пункта против 91,5 пункта).