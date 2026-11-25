Китай запустил корабль с тремя космонавтами на борту к орбитальной станции

В состав экипажа входит первый пакистанский космонавт

Китайские космонавты Тан Хунбо, У И (справа) и пакистанский космонавт Мухаммад Зишан Али (слева) на церемонии проводов экипажа корабля "Шэньчжоу-24" в Цзюцюане Фото: Xu Xun/VCG via Getty Images

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" в среду вывела на орбиту пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-24" с тремя космонавтами на борту, который направляется к национальной орбитальной станции "Тяньгун", сообщил телеканал CGTN.

Запуск был осуществлен в 08:18 по пекинскому времени (в 03:18 по Москве - ИФ) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

В состав экипажа "Шэньчжоу-24" входят китайские космонавты (тайконавты) Тан Хунбо и У И, а также первый пакистанский космонавт Мухаммад Зишан Али.

Гражданин Пакистана также станет первым иностранным космонавтом, который посетит станцию "Тяньгун". В феврале 2025 года КНР и Пакистан подписали в Исламабаде соглашение о сотрудничестве в области отбора, подготовки и участия космонавтов в полетах на китайскую орбитальную лабораторию.

После непродолжительного пребывания на орбите пакистанский космонавт вместе с тайконавтами вернется на Землю на борту космического корабля "Шэньчжоу-23".

В настоящее время на орбитальной станции "Тяньгун" работает экипаж в составе трех тайконавтов, которые прибыли на нее в конце мая.

Китайская космическая станция, находящаяся на орбите на высоте около 400 км, рассчитана на пребывание трех тайконавтов, но в ходе ротации экипажей временно может принять до шести человек. Она состоит из базового модуля "Тяньхэ" и двух пристыкованных к нему по обеим сторонам лабораторных модулей - "Мэньтяня" и "Вэньтяня", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. Станция оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос.

Орбитальная лаборатория "Тяньгун" в пять раз меньше Международной космической станции. Срок ее эксплуатации рассчитан минимум на 10-15 лет.