Dow Jones вырос во вторник, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили торги вторника разнонаправленными изменениями.

Инвесторы оценивали последствия возвращения Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia Corp., а также ждали ключевые статданные, способные повлиять на дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Совет директоров Nvidia в понедельник восстановил Хуанга в должностях, сославшись на получение от "высоких правительственных кругов" информации, указывающей на отсутствие угрозы национальной безопасности в его возвращении. Хуанг ранее был отстранен от руководства компанией на фоне скандала, возникшего из-за его связи с женщиной, которую подозревают в работе на китайские спецслужбы.

"Обстоятельства, связанные с восстановлением Дженсена в должности, вызывают неудобные вопросы о независимости совета директоров, политическом вмешательстве в корпоративное управление и верховенстве закона", - написала инвестиционный стратег Saxo Чару Чанана. По ее словам, непосредственные коммерческие риски для Nvidia уменьшились, однако "политические и правовые риски могут оказаться более долгосрочными".

Новости о восстановлении Хуанга в понедельник вызвали резкий рост котировок не только Nvidia, но и других технологических компаний. Во вторник их акции заметно подешевели.

Цена бумаг Nvidia снизилась на 5,9%, CoreWeave - на 11,9%, Dell Technologies - на 11,8%, Applied Digital - на 11,6%, Texas Instruments - на 11,3%, Sandisk - на 11,1%, Micron Technology - на 11%, Monolithic Power Systems - на 10,8%, Nebius - на 10,7%, Lumentum Holdings - на 10,5%, Marvell Technology и Coherent - на 9,1%, Advanced Micro Devices - на 8,9%, Intel Corp. - на 8,2%, Super Micro Computer - на 7,8%.

"После сильнейшего ралли последних месяцев можно было ожидать некоторой фиксации прибыли, - отметил директор по инвестициям Cetera Financial Group Джин Голдман. - В конечном итоге одна новость не может полностью развеять сомнения инвесторов по поводу перспектив ИИ-компаний".

Капитализация Analog Devices упала на 17,4%, несмотря на сильные квартальные результаты производителя полупроводниковой продукции. Инвесторы были разочарованы его прогнозом относительно прибыли в текущем финквартале. Analog Devices стал лидером падения в составе S&P 500.

Котировки Hewlett Packard Enterprise опустились на 16,3%, хотя поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг в четвертом финквартале зафиксировал рекордный рост выручки, а также значительно улучшил годовые прогнозы.

Стоимость акций Anthropic снизилась на 6,5%, до $81,9. Это ниже цены прошедшего на прошлой неделе IPO ($83). Согласно документам, опубликованным вечером в понедельник, главный исполнительный директор Anthropic Дарио Амодеи на следующий день после биржевого дебюта компании продал более 3,37 млн ее акций на сумму свыше $280 млн.

Самый сильный подъем среди компонентов S&P 500 продемонстрировал оператор сети магазинов фиксированных цен Dollar Tree (+11,2%), сокративший чистую прибыль на 5% в третьем финквартале, но получивший выручку лучше ожиданий рынка.

Котировки ритейлеров Abercrombie & Fitch, Kohl's и Best Buy поднялись на 19,7%, 19,5% и 2,7% соответственно. Все три компании улучшили годовые прогнозы, а их квартальные результаты превзошли оценки аналитиков.

В индексе Dow Jones лучшую динамику показали Nike Inc. (+5,9%), Amgen (+5,5%), Merck & Co. (+4,5%), Salesforce Inc. (+4,2%), Johnson & Johnson (+2,9%), Home Depot Inc. (+2,2%) и Walmart Inc. (+2,1%).

В среду внимание рынка будет направлено на данные о динамике потребительских цен в США. Министерство торговли в 16:30 мск опубликует отчет о доходах и расходах американцев за октябрь, включающий индексы PCE, на которые Федрезерв ориентируется при оценке инфляционных рисков.

В сентябре PCE вырос на 3,6% в годовом выражении, тогда как базовый индекс PCE Core повысился на 3,1%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает рост PCE на 3,8% в октябре, PCE Core - на 3,2%. Инфляция в США превышает определенный центральным банком целевой уровень 2% уже более пяти лет.

Рынок оценивает в 97,4% вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов (до 4-4,25% с нынешних 3,75-4%) на заседании 9 декабря и видит 67,9%-ый шанс ее подъема до 4,25-4,5% в январе, по данным CME FedWatch.

Между тем, как показали опубликованные во вторник данные, индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в ноябре увеличился до 103,3 пункта с октябрьских 91,9 пункта. Эксперты ожидали подъема индикатора до 92,5 пункта.

Согласно данным Conference Board, американцы ожидают, что средние темпы роста потребительских цен в следующие 12 месяцев будут составлять 5,7%.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,85% - до 50018,7 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,5% - до 7201,09 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,48% и закрылся на отметке 23733,54 пункта.