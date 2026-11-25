Финляндия заменит советские БМП шведскими CV90

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Финляндия планирует закупить у Швеции новые боевые машины пехоты CV90 производства компании Bae Systems Hagglunds для замены устаревших советских БМП, пишет Helsingin Sanomat.

Это будет частью совместных закупок Европейской северной инициативы. Помимо Финляндии, в нее входят Швеция, Норвегия, Литва и Нидерланды", - говорится в статье.

Ранее Hagglunds сообщал, что общее количество совместных закупок превысит 400 БМП. Общая стоимость сделки оценивается более чем в 50 млрд шведских крон, или более 4,5 млрд евро. Контракты на закупки должны быть заключены в ноябре 2026 года. Поставки начнутся в начале 2028 года.

Новая техника заменит устаревшие советские боевые машины пехоты, увеличится и число БМП на вооружении Сил обороны Финляндии. В настоящее время в распоряжении военных около сотни БМП.