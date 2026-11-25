Минобороны РФ заявило об ударе по Криворожской ТЭС

Поражены электроподстанции в Харькове, Житомирской и Днепропетровской областях

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в среду нанесли удары беспилотниками по связанным с ВСУ объектам энергетики, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что в Зеленодольске Днепропетровской области поражена Криворожская теплоэлектростанция, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины.

Кроме того, нанесены удары по электроподстанции 330 кВ в Харькове, 150 кВ - в Верхнеднепровском Днепропетровской области и 110 кВ - в Малине Житомирской области, которые обеспечивали электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в министерстве.



