Минобороны РФ заявило об ударе по Криворожской ТЭС
Поражены электроподстанции в Харькове, Житомирской и Днепропетровской областях
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в среду нанесли удары беспилотниками по связанным с ВСУ объектам энергетики, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что в Зеленодольске Днепропетровской области поражена Криворожская теплоэлектростанция, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины.
Кроме того, нанесены удары по электроподстанции 330 кВ в Харькове, 150 кВ - в Верхнеднепровском Днепропетровской области и 110 кВ - в Малине Житомирской области, которые обеспечивали электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в министерстве.