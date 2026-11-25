В РФ сообщили о поражении логистических центров в Одесской и Киевской областях

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в среду днем нанесли удары беспилотниками по украинским логистическим центрам в Одесской и Киевской областях, заявили в Минобороны РФ.

"(Поражены - ИФ) логистические центры "Нерубайское" в населенном пункте Нерубайское и "Блум" в населенном пункте Мирное Одесской области, осуществлявшие хранение и распределение грузов военного назначения, поступающих в ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в городе Белая Церковь Киевской области военные нанесли удар по логистическому терминалу "Новая почта", используемому для хранения грузов двойного назначения, поставляемых ВСУ западными странами.