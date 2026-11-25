Белоруссия продлит на 2027 год безвиз для граждан 38 стран

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил продлить на 2027 год безвизовый режим для граждан 38 стран, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Лукашенко принял решение о продлении на 2027 год безвизового режима въезда в Беларусь в отношении граждан 38 стран", - говорится в сообщении.

Условия безвизового въезда остаются прежними. Граждане этих стран могут пересекать государственную границу Белоруссии через все автодорожные и железнодорожные международные пункты пропуска, используя действительные документы для выезда за границу. Срок пребывания в республике составляет не более 30 суток со дня въезда, а для граждан Польши, Литвы, Латвии и лиц, имеющих статус негражданина Латвии, - не более 90 суток.

Правом безвизового въезда можно пользоваться неограниченное количество раз, при этом общее количество дней пребывания по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году. Сохраняется также безвизовый порядок въезда через аэропорты Белоруссии.

Решение об установлении безвизового режима въезда было впервые принято в 2022 году для граждан Литвы, Латвии и Польши, а в 2024 году распространено еще на 35 европейских стран. За это время Белоруссию посетили более 1,4 млн граждан этих государств.