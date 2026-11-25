Штат Нью-Йорк на пять лет запретит продажу игрушек с чат-ботами на основе ИИ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул накануне подписала закон о пятилетнем запрете на производство, распространение и продажу в штате игрушек со встроенными или интегрированными чат-ботами на основе искусственного интеллекта (ИИ), говорится на ее официальном сайте.

Запрет в числе прочего касается мягких игрушек, кукол и роботов, использующих интернет для общения с детьми, и вступит в силу через 90 дней после подписания закона, но Хокул призвала родителей уже сейчас задуматься о рисках покупки таких подарков.

"Родители, выбирающие подарки на эти праздники или по любому другому поводу, не должны волноваться, что опасные чат-боты под маской игрушек могут увлечь детей в неподобающий разговор, манипулировать их чувствами или поставить под угрозу неприкосновенность их частной жизни", - отметила губернатор.

В ходе проверки ряда игрушек федеральные власти обнаружили, что некоторые из них в деталях обсуждали вопросы сексуального характера, подсказывали детям, где в доме можно найти спички, и выражали разочарование, если ребенку нужно было уйти. Некоторые также могут записывать голос или сканировать лицо ребенка.

Каждое нарушение нового закона будет грозить штрафом в размере до $15 тыс. в сутки.