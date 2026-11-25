Узбекистан намерен к 2030 г. увеличить производство кормов до 90 млн т

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Узбекистана планирует увеличить производство кормов в стране до 64,5 млн тонн в 2027 году и до 90 млн тонн к 2030 году, говорится в информации на сайте президента страны.

Президент Шавкат Мирзиёев в среду ознакомился с презентацией по мерам комплексного развития кормовой базы животноводства.

"В настоящее время 30% себестоимости производства мяса приходится на долю расходов на корма. В республике насчитывается 12,5 млн голов крупного рогатого скота, 23 млн голов овец и коз, а также 125 млн голов птицы. Ежегодно производится 48 млн тонн кормов, что не полностью покрывает имеющуюся потребность. В частности, годовая потребность в кормах на одну голову крупного рогатого скота составляет 6,5 тонны, в то время как на практике этот показатель не превышает 4 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из почти 480 тыс. гектаров земель, выделенных для животноводства, как минимум 20% используются неэффективно.

Для наращивания производства кормов и достижения планового показателя в 90 млн тонн к 2030 году планируется сформировать кормовой баланс в разрезе регионов и полностью цифровизировать учет посевных площадей кормовых культур и видов растений. Целевое использование земель, выделенных для животноводства, будет контролироваться с помощью космического мониторинга.

За счет эффективного использования имеющихся посевных площадей, расширения практики повторного сева, внедрения высокоурожайных сортов и современных агротехнологий планируется повысить урожайность кормовых культур с 350 до 500 центнеров с гектара.

Кроме того, до 2030 года планируется ввести в сельскохозяйственный оборот 200 тыс. гектаров земель и наладить на этих площадях выращивание кормовых культур. В следующем году подобную работу проведут на 50 тыс. гектаров.

Особое внимание уделено повышению продуктивности пастбищ. До 2030 года планируется с помощью дронов засеять семенами 1 млн гектаров пастбищ по республике.

В ходе презентации также рассмотрены новые механизмы финансовой поддержки предпринимателей, занимающихся животноводством.

"Ответственным лицам даны поручения по тщательной проработке озвученных предложений, определению конкретных механизмов их финансирования, формированию проектов в разрезе регионов, а также обеспечению стабильности цен на мясную и молочную продукцию на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.