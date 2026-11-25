Совет ЕС обсуждает запрет на въезд для бывших участников боевых действий из РФ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Предложенный Еврокомиссией (ЕК) в 22-м пакете санкций ЕС в отношении РФ запрет на въезд в Евросоюз для бывших участников боевых действий из России в настоящее время обсуждается в Совете ЕС, заявила официальный представитель ЕК Шивон Макгарри.

"Возвращаясь к нашему предложению, которое было единогласно одобрено в рамках 21-го пакета санкций, важно понимать контекст принятия этого решения. В 21-й пакет санкций комиссия включила предложение о введении запрета на въезд для участников и бывших участников боевых действий", - напомнила пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Ей был задан вопрос о развитии ситуации с этой инициативой ЕК и о возможном наличии у Брюсселя данных о таких людях.

"По итогам обсуждения государства-члены ЕС попросили комиссию подготовить руководящие принципы и правовые разъяснения относительно того, как именно это может быть реализовано", - продолжила Макгарри.

Она сообщила, что "соответствующий документ был передан в Совет ЕС".

"Мы не можем здесь, с этой трибуны, вдаваться в подробности того, как именно это будет реализовано, поскольку данный вопрос всё ещё обсуждается в Совете. Однако в рамках 22-го пакета санкций мы предложили государствам-членам ввести такой запрет. Разумеется, для этого потребуется единогласное решение (государств-членов ЕС - ИФ)", - сказала представитель ЕК.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила 23 ноября с предложением ЕК запретить в качестве конкретной реализации ранее выдвинутого предложения выдавать визы бывшим участникам военных действий из РФ из-за якобы угрозы с их стороны.