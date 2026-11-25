Газовоз подорвался на мине в Ормузском проливе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Танкер, перевозивший сжиженный природный газ (СПГ), подорвался на мине в Ормузском проливе, после чего на борту начался пожар, говорится в сообщении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

"Сегодня днем судно, перевозившее СПГ, отключило свои навигационные системы и пошло на значительный риск. Проходя через незаконный маршрут в Ормузском проливе, созданный США и Израилем, оно подорвалось на мине", - отмечается в опубликованном в среду сообщении в Telegram-канале КСИР.

КСИР Ирана неоднократно предупреждал об опасности использования маршрута, который проходит вблизи побережья Омана, и подчеркивал, что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем его сил.