Посол ОАЭ отметил ощутимые результаты в различных сферах сотрудничества с РФ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Тесные и доверительные отношения руководителей России и ОАЭ Владимира Путина и шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна открыли широкие горизонты для сотрудничества в самых разных областях, считает посол ОАЭ в Москве доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

"Развитие наших двусторонних отношений нашло отражение в весьма ощутимых результатах: объем ненефтяного товарооборота между нашими странами в 2025 году достиг $20,4 млрд, увеличившись на 77,7% по сравнению с предыдущим годом. Параллельно расширяются рамки экономического и инвестиционного взаимодействия, укрепляется партнерство в ключевых отраслях", - сказал он, выступая на приеме по случаю 55-летней годовщины со дня основания ОАЭ.

Он отметил, что впечатляющий рост демонстрируют и туристические, и гуманитарные связи.

"Наши страны связывают свыше 350 авиарейсов в неделю, что служит наглядным подтверждением прочных контактов и сближения между нашими дружественными народами", - сказал Аль-Джабер.

"Мы высоко ценим успехи в области культурного, образовательного и спортивного сотрудничества, а также совместные инициативы, сближающие наши общества", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что торжества приобретают особое значение, так как совпадают с 55-летием установления дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией.

"Мы гордимся тем, какой путь был пройден и каких успехов удалось достичь на этом отрезке истории, увенчавшемся всеобъемлющим стратегическим партнерством, основанным на доверии, взаимном уважении и общности интересов", - резюмировал он.

Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко, со своей стороны отметил, что партнерство между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами носит стратегический характер, поступательно развивается на всех направлениях, кроме того, высоких оценок заслуживают усилия ОАЭ, нацеленные на урегулирование международных и региональных кризисов.

"Осуществляется интенсивный делегационный обмен на уровне разных органов исполнительной власти. Укрепляется сотрудничество в сферах промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Высокими темпами растет товарооборот, наращивается встречный поток инвестиций", - сказал Борисенко.

Он добавил, что очередное заседание двусторонней межправкомиссии пройдёт в Москве 8 декабря.