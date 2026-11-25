Индия заявила, что не понимает оснований для введения новых американских пошлин

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Индии заявило в среду, что не понимает, каковы основания для предложения Вашингтона ввести пошлины до 25% на все индийские товары.

"Министерство торговли США заявляло, что у Индии нет избыточного производства ни в каком секторе", - говорится в пресс-релизе на сайте индийского правительства.

В нем подчеркивается, что индийская сторона "приняла к сведению" планы США и будет их изучать.

В пресс-релизе отмечается, что Индия остается приверженной тесной работе с США над двусторонним торговым соглашением. По мнению индийских властей, обсуждение любых торговых вопросов должно проходить в рамках этих переговоров.

Ранее в среду стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает ввести серию дополнительных пошлин в отношении Китая, Бразилии, Индии и ряда других стран, а также против Евросоюза.

Предложенные пошлины - реакция Вашингтона на то, что, по его мнению, эти страны не пытаются сокращать избыточные производственные мощности.