Правительственные силы Йемена сообщают о нанесении более 650 ударов по позициям хуситов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Йемена за последние несколько часов нанесли 654 удара по позициям хуситов, сообщил представитель армии полковник Маджид Абдулла ан-Нузайли.

"В течение последних часов армия нанесла 654 удара", - написал он в среду в соцсети Х.

Представитель военных пояснил, что правительственные силы Йемена нанесли 21 авиаудар, совершили 36 атак с помощью беспилотников. Еще 20 ударов нанесла реактивная артиллерия и 577 ударов - ствольная артиллерия.

Боевые действия в Йемене возобновились в июле 2026 года. Осенью хуситы провели наступательную операцию и заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, порт Моха. В ответ 4 октября силы международно признанного правительства Йемена начали контрнаступательную операцию против хуситов в попытке вернуть утраченные территории. Однако в итоге противникам хуситов пришлось отступить от Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, из районов вокруг города Таиз, который осажден хуситами.