Финляндия закупит 160 боевых машин пехоты на 2 млрд евро

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен разрешил Силам обороны приобрести для использования в армии у шведской компании BAE Systems Hagglunds AB 160 боевых машин пехоты CV9035 Mk IV Nordic Edition.

"Приобретение будет осуществлено в рамках совместной закупки Финляндии, Швеции, Норвегии, Литвы и Нидерландов, при этом Швеция будет выступать в качестве ведущей страны", - сообщило в четверг финское министерство обороны.

"Это наиболее значимая отдельная инициатива по укреплению сухопутных войск, мы уже некоторое время ведем переговоры о создании коалиции по закупкам. Мы укрепляем национальную сухопутную оборону Финляндии и одновременно привлекаем другие страны НАТО к увеличению инвестиций в сухопутную оборону. Эта совместная закупка значительно повысит возможности сухопутной обороны всего северного региона НАТО. Она также обеспечит экономию средств и безопасность поставок, поскольку большее количество стран будет использовать одно и то же оборудование", - приводятся в сообщении слова Хякканена.

Закупка является частью проекта "Боевая машина 2030" в рамках финской программы развития боевых систем сухопутной обороны, отмечает Минобороны.

"Новые боевые машины способны эффективно действовать в условиях современной угрозы, а также, например, бороться с беспилотниками. Закупка значительно повысит огневую мощь и мобильность пехоты. В то же время устаревшее оборудование, которое выводится из эксплуатации, будет заменено значительно более совершенными боевыми машинами", - отметил Хяккянен.

Финский контракт на закупку включает 160 боевых машин, запасные части для них, специальные инструменты и испытательное оборудование, техническую документацию, а также обучение эксплуатации и лицензии. Кроме того, в контракт включено дополнительное положение о возможной закупке 100 боевых машин и запасных частей.

Общий объем финансирования проекта "Боевые машины пехоты 2030" составляет 2,835 млрд евро. Контракт на первый пакет из 160 машин определен в базовую цену 1,955 млрд евро (НДС 0%). Закупка будет частично финансироваться за счет средств программы SAFE ЕС на 2029-2030 годы, предоставленных для обеспечения совместных оборонных закупок, отмечает Минобороны.

Как сообщали ранее финские СМИ, новые боевые машины будут призваны заменить около 100 находившихся на вооружении Сил обороны устаревших советских БМП.