Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ в Лугано возглавит замглавы МИД Грушко

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко возглавит российскую делегацию на СМИД ОБСЕ в Лугано (Швейцария) в начале декабря, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

По ее словам, РФ настроена продолжить активное участие в мероприятии, несмотря на "кризисную ситуацию", в которой находится ОБСЕ. Захарова выразила готовность со стороны РФ сотрудничать с ОБСЕ, "но не любой ценой".

"К плачевному состоянию ее (ОБСЕ - ИФ) привела политика стран НАТО и ЕС, которые длительное время старались подчинить ОБСЕ своим узкоблоковым интересам, разрушали и пытаются изничтожить ее основы, заложенные в Хельсинкском заключительном акте. В результате из инструмента сотрудничества ОБСЕ превращена в орудие конфронтации", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула необходимость реформирования организации, для РФ это обозначает "практическое воплощение на международной арене принципа неделимости безопасности, подтверждение незыблемости правила консенсуса как основы функционирования ОБСЕ, восстановление ведущей роли директивных структур организации".

Министерская встреча ОБСЕ пройдет в Швейцарии 3-4 декабря.