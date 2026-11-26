Парламентарии Белоруссии и России обсудили бюджет Союзного государства на 2027 г.

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Бюджет Союзного государства на 2027 год обсудили участники совместного заседания комиссии Парламентского собрания Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку и комиссии Парламентского собрания по экономической политике, сообщила в четверг пресс-служба собрания.

"Депутаты рассмотрели вопросы подготовки проекта декрета Высшего государственного совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2027 год", ход подготовки новых программ, проектов и мероприятий Союзного государства, отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за I полугодие 2026 года и этапы реализации плана мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в Союзном государстве на 2024-2026 годы. Кроме того, парламентарии рассмотрели проекты планов работы комиссий на 2027 год и подвели итоги работы в 2026 году", - говорится в сообщении.

"В ходе совместного заседания депутаты отметили, что проект бюджета Союзного государства на 2027 год сформирован со значительным профицитом. По информации постоянного комитета и министерств финансов государств-участников, в ходе исполнения бюджета профицит планируется распределить в полном объеме за счет финансирования новых программ, проектов и мероприятий", - добавили там.

Одним из направлений использования профицита предусматривается увеличение расходов на реализацию программы "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" (2026-2027 годы), сообщили в пресс-службе.

В мероприятии также приняли участие представители постоянного комитета Союзного государства, министерства финансов Белоруссии, министерства финансов Российской Федерации, министерства экономического развития РФ, министерства экономики Белоруссии, комитета государственного контроля Белоруссии и Счетной палаты РФ.