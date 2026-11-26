Трамп и Рютте обсудили важность недопущения расширения конфликта РФ и Украины

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсудили необходимость сдержанности со стороны как РФ, так и Украины, чтобы не дать конфликту расшириться, говорится в заявлении, опубликованном Трампом.

"Мы подробно обсудили важность того, чтобы Россия и Украина избегали любых действий, которые намеренно или случайно могут привести к расширению конфликта", - говорится в тексте, опубликованном Трампом в социальной сети Truth Social в четверг.

В заявлении отмечается, что необходимо добиться завершения конфликта как можно скорее.

В заявлении отмечается, что необходимо добиться завершения конфликта как можно скорее.

Вместе с тем президент США заявил, что проинформировал генсека НАТО о прогрессе, которого добились оборонные предприятия в США, в частности, о строительстве более 20 новых объектов ВПК. Трамп подчеркнул, что эти предприятия занимаются производством ЗРК Patriot, комплексов ПРО THAAD, ракет Tomahawk и других вооружений.

Глава Белого дома выразил мнение, что сейчас США производят больше военного снаряжения и боеприпасов, чем когда-либо.

В ночь на четверг американские СМИ опубликовали первоначальную версию совместного заявления. Однако оно было значительно короче и ряд формулировок отличается от "обновленной" версии, которую Трамп опубликовал в соцсети. К примеру, в первом варианте заявления Трамп и Рютте призывали только Россию избегать действий, которые могли бы привести к эскалации украинского конфликта. В новой версии в этом контексте упоминается и Украина.

Встреча Трампа и Рютте прошла в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго в среду.