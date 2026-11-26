Авиакомпании США увеличили перевозочные мощности на каникулы в День благодарения

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американские авиакомпании рассчитывают перевезти около 29 млн человек во время традиционной активизации путешествий на День благодарения, который в этом году выпал на 26 ноября, сообщает отраслевая группа Airlines for America.

Активный период передвижений будет длиться десять дней - с 20 по 30 ноября. Пиковый спрос на услуги авиаперевозчиков, как ожидается, будет отмечен в последние два дня, когда американцы будут возвращаться домой после поездок к родственникам.

В среднем в праздничный период американские авиакомпании ожидают около 2,7 млн пассажиров в сутки. Чтобы удовлетворить этот спрос, они увеличили количество посадочных мест в среднем на 38 тыс. в сутки по сравнению с 2025 годом.

При этом авиаперевозчики столкнулись с рекордными расходами на авиационное топливо. В октябре затраты вновь достигли рекорда, средняя спотовая цена на авиакеросин достигла $4,64 за галлон.

Несмотря на это, стоимость авиабилетов увеличилась гораздо умереннее, поскольку перевозчики прибегают к другим мерам для компенсации расходов: сокращение частоты полетов на ряде направлений; вывод из эксплуатации устаревших и менее экономичных воздушных судов; отмена менее прибыльных маршрутов; увеличение сборов за регистрацию багажа.

В этом году темпы роста цен на авиатопливо более чем в 6 раз превышают темпы подъема стоимости авиабилетов. Расходы на топливо и оплату труда в совокупности составляют около 55% операционных затрат авиакомпаний.

Расчеты Airlines for America учитывают данные крупнейших авиакомпаний страны, включая American Airlines Group, United Airlines Holdings, Southwest Airlines Co. и Delta Air Lines.