Токаев назвал основное направление стратегического партнерства Казахстана и России

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что сотрудничество в сфере передовых технологий станет основным направлением казахстанско-российского стратегического партнерства. Он сказал об этом на XI конференции "Путешествие в мир ИИ" (AI Journey) в Москве.

Он отметил, что объединенными усилиями обе страны способны успешно отражать вызовы новой технологической эпохи и внести весомый вклад в формирование прогрессивного уклада жизни грядущих поколений.

"Это тем более важно, поскольку мир уже находится на пороге новой научно-индустриальной революции, которая неизбежно приведет к кардинальным изменениям глобальной экономики и в самом мировоззрении людей, целых государств", - подчеркнул президент Казахстана.

По его словам, искусственный интеллект уже сейчас перестал выполнять функцию только автоматизации отдельных производственных и мыслительных процессов и по сути стал неотъемлемой частью технологической инфраструктуры.