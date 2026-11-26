Казахстан и Россия могут сформировать полноценный цифровой транспортный коридор

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Россия и Казахстан в перспективе могут сформировать полноценный цифровой транспортный коридор. Он сказал об этом на XI конференции "Путешествие в мир ИИ" (AI Journey) в Москве.

"Важно обеспечить совместимость национальных информационных систем и расширять практическое применение таких инновационных решений (в транспортно-логистической сфере - ИФ). Это не простая задача, но она при обоюдном желании поддается решению", - сказал он.

"В перспективе речь могла бы идти о формировании полноценного цифрового транспортного коридора между Казахстаном и Россией", - отметил он.

Токаев добавил, что Россия и Казахстан могли бы стать "законодателями всей моды в транспортно-логистической сфере".