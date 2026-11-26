Президент Казахстана предложил отказаться от моды на мечети и строить библиотеки

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает важным строить библиотеки в стране.

"Когда-то у нас была мода строить мечети, а я считаю, что надо строить библиотеки", - сказал он на встрече со школьниками и студентами на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Москве.

По словам президента, в скором времени в Астане и Алма-Ате откроются президентские библиотеки, которые можно будет посещать круглосуточно.

Глава Казахстана также рассказал участникам встречи о реализующейся в стране инициативе "Читающая нация".

"Все-таки хочу приучить молодежь к тому, что надо читать", - отметил Токаев.

По мнению главы Казахстана, критическое мышление нельзя приобрести, "нажимая на кнопки".

"Все это можно приобрести путем чтения. Все-таки чтение еще никто не отменял. Мне говорят: "что вы, в эпоху ИИ читать "Войну и мир" или "Вешние воды", или пьесы Чехова - это непонятно совершенно". А я утверждаю обратное. Кстати, проводился эксперимент, запросили чат GPT в отношении "Войны и мира", он выдал как сейчас принято говорить summary - короткое изложение буквально на 25 страницах, а когда его спросили: "Это же не "Война и мир", произведение ведь на 600 страницах?". Он ответил - все остальное неважно. Это уже, я бы сказал, опасное упрощение", - поделился глава государства.