Айзенкот намерен сформировать израильское правительство в течение восьми дней

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Председатель партии "Яшар" Гади Айзенкот, которому президент Израиля Ицхак Герцог поручил сформировать правительство, заявил о намерении справиться с поставленной задачей за оставшиеся восемь дней отведенного для этого времени, сообщает в пятницу The Times of Israel.

"Я намерен сформировать правительство. Остается еще восемь дней. Я намерен сформировать правительство за это время", - заявил Айзенкот.

Израильские СМИ отмечают, что, судя по данному заявлению, Айзенкот не собирается просить дополнительное время на формирование правящей коалиции.

При этом он обвинил партию "Ликуд", которую возглавляет действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху, в затягивании коалиционных переговоров. По мнению лидера "Яшара", эта партия поступает так, чтобы отведенное на переговоры время закончилось, коалиция Айзенкота развалилась и в стране объявили новые выборы.

The Times of Israel напоминает, что в Израиле президент имеет право продлить время, выделенное на коалиционные переговоры, на 14 дней, если есть такая необходимость.

Ранее председатель израильской партии "Исраэль бейтену" Авигдор Либерман выразил мнение, что Айзенкот может представить коалиционное правительство с явным еврейским большинством к концу следующей недели.

В Кнессете 26-го созыва представлены 120 депутатов из 11 партий. На выборах больше всего мест получила коалиция во главе с премьер-министром страны Нетаньяху - представители блока получили 53 места. Оппозиционная коалиция получила 48 мандатов, а арабские партии - 19.

При этом 67 из 120 депутатов нового созыва высказались за кандидатуру лидера оппозиции Айзенкота на пост нового премьера страны. В связи с этим президент Ицхак Герцог поручил именно Айзенкоту сформировать правительство.