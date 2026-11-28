В CENTCOM опровергли утверждение КСИР об освобождении из американского плена двух иранских танкеров

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло утверждение, что американские военные якобы захватили два иранских нефтяных танкера, а ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) вернули суда, пока находившиеся на борту американские военные спали.

"У Ирана больше нет военно-морского флота. Вся описанная иранским командиром ситуация - очередной вымысел", - говорится в заявлении.

В CENTCOM также лживым назвали утверждение, что иранские ВМС якобы нанесли удар по авианосцу USS Abraham Lincoln в первый день операции "Эпическая ярость", вынудив американских военных обратиться за помощью к странам региона для проведения эвакуации.

"Авианосная ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln была надежно защищена, и никаких ударов со стороны Ирана по ней не наносилось. Более того, эта ударная группа успешно завершила свое боевое развертывание на Ближнем Востоке и в прошлом месяце благополучно вернулась в Соединенные Штаты", - подчеркнули в командовании.

Кроме того, американские военные опровергли утверждение ВМС КСИР, что CENTCOM якобы взимает плату в размере $2,5 млн с торговых судов, проходящих через Ормузский пролив.

"Хотя вооруженные силы США и их региональные партнеры действительно контролируют Ормузский пролив, никакой платы за проход судов не взимается. Благодаря усилиям CENTCOM была восстановлена свобода судоходства в этом международном водном пути. Несмотря на необоснованную агрессию со стороны Ирана, тысячи судов, перевозящих миллиарды баррелей сырой нефти, прошли через пролив свободно и безопасно - под защитой США", - указали в командовании.