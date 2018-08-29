Источник рассказал о поставках в Ирак российских БМП-3

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россия осуществляет поставку по контракту в Ирак боевых машин пехоты БМП-3, сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".

"Поставки БМП-3 в Ирак идут", - сказал он.

В ФСВТС России не стали комментировать эту информацию.

БМП-3 способна уничтожить легкобронированную технику и живую силу противника, низколетящие воздушные цели. В отличие от предшественников, БМП-3 получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, повышена защищенность экипажа. Машина способна форсировать водные преграды.

Как сообщал "Интерфакс", также Россия поставляет Ираку по контракту танки Т-90.

В публичном годовом отчете "Уралвагонзавода" сообщалось, что Ирак должен получить по контракту 73 танка Т-90С/СК.

В апреле посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади Авис подтвердил, что поставки Т-90С идут. "Идет осуществление контракта", - сообщил дипломат журналистам. Он сказал, что Ираку российские танки понравились. "Если бы не понравились, мы бы не приобретали их", - заявил он.

Т-90 - российский основной боевой танк.

В декабре прошлого года Владимир Кожин (тогда - помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества, больше не занимает эту должность), сообщил, что Россия поставила в 2017 году Ираку танки, артиллерию и стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что по другим контрактам в Ирак, армия которого ведет активные боевые действия против "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ) были поставлены, в частности, боевые вертолеты Ми-28НЭ, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", вертолеты Ми-35, штурмовики Су-25, тяжелые огнеметные системы ТОС-1.