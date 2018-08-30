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Власти Австралии отказались выдавать визу Челси Мэннинг

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Власти Австралии отказались выдать визу бывшему информатору WikiLeaks Челси Мэннинг, сообщает в четверг АР.

Организация Think Inc., которая занималась планированием выступлений Мэннинг в Австралии, получила соответствующее уведомление от властей.

АР отмечает, что решение властей Австралии можно оспорить, однако, вероятно, апелляция не будет удовлетворена.

"После изучения (решения - ИФ) и консультаций с нашим юристом, мы понимаем, что это решение, скорее всего, является окончательным", - отмечает директор организации Tnink Inc. Сьюзи Джемил.

По сообщению западных СМИ, в Канберре приняли такое решение по итогам проверки, которую проходят все люди, запрашивающие визу.

Мэннинг (до смены пола - Брэдли Мэннинг) арестовали в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов.

Затем через WikiLeaks Мэннинг разгласила огромное количество других американских секретных документов. Информатора приговорили к 35 годам лишения свободы, однако позже помиловали.

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Теги: Австралия, Челси Мэннинг

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