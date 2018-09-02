Захарченко похоронят на Аллее Героев в Донецке

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко будет похоронен на Аллее Героев, сообщил депутат Госдумы Александр Ющенко, который приехал в Донецк, чтобы принять участие в церемонии прощания.

"Александра Захарченко похоронят сегодня на Аллее Героев на кладбище в Донецке рядом с комбатами ополчения Арсеном Павловым и Михаилом Толстых, которые также погибли в результате терактов", - сказал Ющенко "Интерфаксу" в воскресенье.

Он добавил, что церемония прощания начнется в 9 часов в здании оперного театра Донецка.

Как позднее сообщил корреспондент "Интерфакса", тысячи человек выстроились в очередь вдоль улицы Артема, проспекта Гурова и улицы Постышева, чтобы возложить к гробу цветы и проститься с погибшим. Вся центральная часть города полностью перекрыта для движения транспорта, за порядком следят усиленные патрули полиции, ГАИ, дежурят несколько машин скорой помощи.

На церемонии присутствуют делегации из России, Южной Осетии, Абхазии. 1, 2 и 3 сентября объявлены в ДНР официальными днями траура. Согласно воинской традиции, тело Александра Захарченко провезут на пушечном лафете по главной улице города - улице Артема.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. Подозреваемые в организации покушения а тот же день были задержаны. В ДНР назвали произошедшее терактом, СКР возбудил уголовное дело об акте международного терроризма.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал первый вице-премьер Дмитрий Трапезников.