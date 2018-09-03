Украинский омбудсмен предложила Москальковой попросить обоих президентов о помиловании заключенных

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова вновь предлагает российской коллеге Татьяне Москальковой провести встречу для обсуждения реализации договоренностей президентов Украины и РФ о посещении людей, удерживаемых в тюрьмах двух стран.

"Сегодня в очередной раз предложила уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой обсудить вопросы обмена и одновременно обратиться к президентам Украины и Российской Федерации с просьбой о помиловании заключенных обеих стран. Предлагаю уполномоченному РФ провести совместную встречу в любом городе или стране и обсудить вопросы реализации договоренностей президентов Украины и Российской Федерации относительно посещения граждан обоих государств, содержащихся в местах несвободы, и их обмена", - написала она в фейсбуке в пятницу.

Денисова также подчеркнула, что поддерживает заявление представительства ЕС в ОБСЕ о необходимости немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова. "Освобождение должно произойти без каких-либо условий. Многие наши ребята (. . .) также ждут своего освобождения", - отметила она, добавив, что уже 22 россиянина, содержащихся в заключении на территории Украины, лично обратились к президенту РФ с просьбой обменять их на украинских "политзаключенных".