Эстонский офицер и его отец задержаны за шпионаж в пользу РФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Эстонии Харьюский (Harju) уездный суд арестовал двух человек, подозреваемых в государственной измене.

Как сообщила в среду государственная прокуратура, задержанные подозреваются в передаче Главному разведывательному управлению Генштаба Вооруженных сил России секретных данных, являющихся государственной тайной.

Государственный прокурор Эстонии Лавли Перлинг уточнила на пресс-конференции, что подозреваемые - офицер главного штаба Сил обороны майор Денис Метсавас (Deniss Metsavas) и его отец Петр Волин.

По данным прокуратуры, они передавали секретные данные ГРУ России как минимум пять лет - вплоть до задержания во вторник.

Метсавас работал в Силах обороны с 2008 года и имел доступ к проектам развития артиллерии Эстонии

Как сообщил командующий Силами обороны генерал Рихо Террас (Riho Terras), он лично не знал майора, встречался с ним только на построениях. По его словам, "задержанный нанес существенный ущерб как Эстонии, так и союзникам; согласно процедурам, о происшествии проинформированы союзники по НАТО".

Прокуратура пока не сообщает, какие конкретно сведения майор передавал с помощью своего отца российскому ГРУ.

Метсавас и Волин получили гражданство Эстонии в 1990-е годы в порядке натурализации. Отец Матсаваса сейчас на пенсии, ранее работал в службе исполнения наказаний Эстонии. В советские годы работал в погранслужбе КГБ СССР.