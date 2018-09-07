Путин предложил принять международную программу возрождения Сирии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выдвинул идею о международной комплексной программе возрождения Сирии.

"Учитывая колоссальный масштаб разрушений, актуальным считаю инициативу о принятии международной комплексной программы возрождения Сирии", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентами Ирана и Турции в Тегеране.

Между тем, как заявил 20 августа глава МИД РФ Сергей Лавров, политический департамент ООН в конце 2017 года издал секретную директиву, запрещающую структурам организации участвовать в восстановлении Сирии.

"Политический департамент секретариата ООН еще в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики. Только гуманитарная помощь, больше ничего", - сказал Лавров.

Также глава российского МИД заявил, что Соединенные Штаты препятствуют восстановлению районов Сирии, контролируемых правительством страны.

17 августа агентство Associated Press сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа уведомила конгресс о том, что она прекратит выделение $200 млн на сирийские программы в рамках политики по отказу Вашингтона от участия в сирийском конфликте. По словам источников AP, освободившиеся средства будут направлены на другие нужды.

"Они сообщили, что эти средства будут с лихвой компенсированы дополнительным финансированием в размере $300 млн со стороны партнеров по коалиции, в том числе $100 млн выделит Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.

"Данный шаг является знаком того, что администрация США прислушивается к позиции Дональда Трампа о необходимости отказа от участия США в конфликте в Сирии", - информирует агентство.