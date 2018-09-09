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В Кабуле в результате взрыва погиб один человек и десять пострадали

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Мощный взрыв прогремел в центре Кабула возле демонстрации, посвященной 17-й годовщине со дня гибели национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, один человек погиб, 10 пострадали, сообщает полиция афганской столицы.

Примерно в 15 часов по местному времени (13:30 по Москве) в зоне ответственности четвертого полицейского участка между перекрестками бывший Таймани и Салим-Корвон террорист-смертник на мотоцикле подорвал себя вблизи толпы участников демонстрации, посвященной 17 годовщине со дня гибели национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда. В результате взрыва, по предварительным данным, один человек погиб, десять ранены, сообщил журналистам начальник пресс-центра полиции Кабула Хашмат Станекзай.

Перед этим недалеко от этого места спецслужбами был ликвидирован другой террорист-смертник, до того, как он смог привести в действие взрывное устройство, сообщили в Управлении национальной безопасности Афганистана. Террорист планировал атаковать колону демонстрантов, но был опознан и ликвидирован сотрудниками спецслужб.

Ни одна из действующих в стране экстремистских групп пока не взяла ответственность за нападение.

Накануне в ходе встречи с жителями западного района афганской столицы президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани распорядился разделить Кабул на четыре зоны безопасности.

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Теги: Афганистан, Кабул
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