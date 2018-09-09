СМИ сообщили о серьезных ранениях матери президента Молдавии в аварии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Мать президента Молдавии Игоря Додона получила серьезные ранения в автомобильной аварии с участием президентского кортежа, сообщает близкий к главе государства информационный портал "Bloknot-Moldova".

"В результате дорожной аварии серьезно пострадала мать Игоря Додона", - пишет издание.

"Авария произошла на трассе Унгены - Кишинев, возле города Страшены. Совершавший обгон машины грузовик выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль президента Молдавии и джип его охраны, - говорится в сообщении. - В результате столкновения автомобиль главы государства и джип его охраны перевернулись".

Как сообщалось, в воскресенье Игорь Додон попал в дорожную аварию и был госпитализирован. В Службе государственной охраны Молдавии "Интерфаксу" сообщили, что в результате аварии президент пострадал незначительно. По словам собеседника агентства, "у него царапины и синяки".