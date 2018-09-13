Глава Пуэрто-Рико раскритиковал слова Трампа о числе жертв прошлогодних ураганов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо подверг критике президента США Дональда Трампа за то что, он усомнился в численности погибших от прошлогодних ураганов в Пуэрто-Рико.

"Жертвы и жители Пуэрто-Рико не заслуживают того, чтобы их боль подвергали сомнению. Пуэрто-Рико пережило ужасную трагедию от урагана "Мария", и мы решительно осуждаем любого, кто использует эту трагедию, или усомнится в наших страданиях ради своих политических целей", - приводит слова Росельо издание The Hill.

Ранее Трамп заявил, что ураганы 2017 года не могли привести к гибели почти 3 тыс. человек в Пуэрто-Рико и что подобные заявления являются попытками демократов очернить его репутацию.

"3 тысячи человек не стали жертвами двух ураганов, которые ударили по Пуэрто-Рико. Когда я покинул этот остров, после удара шторма, у них везде было от 6 до 18 смертей. Время шло, и это (число жертв - ИФ) намного росло. А затем, много времени спустя, начали сообщать по-настоящему большие числа жертв, к примеру, 3 тысячи", - написал Трамп твиттере.

Однако в августе 2018 года власти Пуэрто-Рико обнародовали данные независимого исследования, проведенного Университетом Джорджа Вашингтона, и согласно которым число жертв от последствий урагана "Мария" достигало 2975 человек.

"Ураган унес жизни 2975 человек. Это факт, и основано на факте. Сейчас не время отрицать то, что произошло. Сейчас время гарантировать то, чтобы такое больше не произошло", - сказал Росельо.