Власти Пуэрто-Рико подтвердили гибель почти 3 тысяч человек от урагана "Мария"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Власти Пуэрто-Рико объявили, что жертвами урагана "Мария", обрушившегося на островное государство год назад, стали почти три тысячи человек, что вдвое выше прежней официальной цифры, сообщает во вторник инофрмагентство Associated Press.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо сообщил журналистам, что его администрация согласилась с выводами, приведенными в исследовании вашингтонского института Милкена. В нем говорится, что на протяжении шести месяцев, последовавших за ударом стихии, в Пуэрто-Рико погибло 2875 человек.

"Мы не предвидели ситуацию, при которой будут полностью оборваны все коммуникации, прекращено энергоснабжение, заблокированы дороги", - сказал Росельо. "Для нас это урок о том, что необходимо быть готовыми к худшему... Да, я допускал ошибки. Оглядываясь назад, я признаю, что многое можно было сделать иначе".

Губернатор рассказал, что в стране создается реестр людей, которые нуждаются в первоочередной помощи в случае стихийного бедствия. В то же время, он признал, что в случае нового урагана около 60 тысяч домов рискуют остаться без крыши, а система энергоснабжения в некоторых районах по-прежнему нестабильна.

Ранее местные власти говорили о 1400 погибших в результате урагана "Мария".