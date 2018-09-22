Американские F-22 поднимались для сопровождения российских самолетов близ Аляски

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Истребители ВВС США F-22 поднимались в минувшую пятницу для сопровождения двух групп российских военных разведывательных самолетов, совершавших полет к северу от Аляски, сообщило Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД).

Каждая группа состояла из двух российских самолетов. Их полет был зафиксирован в идентификационной зоне противовоздушной обороны - это воздушное пространство, окружающее Соединенные Штаты и Канаду, в которых требуется полная идентификация и контроль полетов воздушных судов.

При этом НОРАД подчеркнул, что российские самолеты не нарушали границ воздушного пространства США и Канады. Их полет проходил в международном воздушном пространстве.

11 сентября истребители ВВС США F-22 также поднимались для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 вблизи Аляски. Аналогичные действия американскими ВВС были предприняты и 1 сентября, когда был зафиксирован полет двух Ту-95 к югу от Алеутских островов в небе над Тихим океаном.