Российские военные инспекторы изучат нидерландские полигоны

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - С 24 по 27 сентября российские инспекторы проведут инспекцию ряда военных полигонов на территории Нидерландов, сообщил в воскресенье начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, а также проводимом в указанный период учении "FALCJN AUTOMN 2018"", - говорится в сообщении.

Площадь инспектируемого района будет охватывать около 18 тысяч квадратных километров. Инспекция пройдет в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.