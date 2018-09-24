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"Мисс Украина-2018" лишена титула из-за наличия мужа

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Победительница конкурса красоты "Мисс Украина - 2018" Вероника Дидусенко дисквалифицирована и лишена звания за предоставление недостоверной информации о своем семейном положении и отсутствии детей, сообщает оргкомитет конкурса.

Исполнительный директор оргкомитета национального конкурса красоты "Мисс Украина" Виктория Киосе на пресс-конференции в понедельник в Киеве подчеркнула, что Дидусенко согласилась с правилами и условиями конкурса, однако впоследствии нарушила их, предоставив недостоверную информацию.

Киосе отметила, что согласно правилам "Мисс Украина", среди прочих требований, участницы не должны состоять в браке в прошлом и на момент проведения конкурса, а также у них не должно быть детей.

Исполнительный директор оргкомитета добавила, что аналогичные правила и на конкурсе "Мисс Мира", в котором участвует победительница украинского конкурса.

"Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, подтверждая, что не находилась в браке и не имеет детей. В связи с этим тем же составом жюри будет переизбрана "Мисс Украина - 2018", - пояснила Киосе.

Имя новой победительницы объявят во время телеверсии финала конкурса красоты в воскресенье, 30 сентября.

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"Мисс Украина-2018" лишена титула из-за наличия мужа

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